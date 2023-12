Domenica 31 Dicembre 2023, 11:00

FOLIGNO - Dai banchi di scuola si può volare e atterrare in tutti gli aeroporti d’Europa. È la realtà che si vive ogni giorno all’Istituto Tecnico Economico-Turistico e Tecnologico Aeronautico “Scarpellini” guidato dalla dirigente scolastica Federica Ferretti. Il tutto grazie alla dotazioni del corso aeronautico che può contare su simulatore di volo, una vera e propria torre di controllo, un sistema anticendio e banchi speciali attrezzati per gli studenti. «Le dotazioni in nostro possesso – spiega la dirigente Ferretti – sono di ultimissima generazione. Basti pensare che il simulatore di volo, una apparecchiatura professionale, è la stessa in dotazione all’istituto aeronautico di Padova. Dai banchi della nostra scuola ci si può staccare in volo facendo rotta, per poi atterrarvi, in tutti gli aeroporti d’Europa. Si tratta di postazioni multifunzionali che si articolano su più scenari e attraverso le quali si apprende l’importanza, e la ovvia necessità, del lavoro di squadra. Per rendere ancor più sostanziale questo indirizzo di studio abbiamo anche dato corpo ad una comitato tecnico-scientifico composto dalla nostra scuola, da Its e dalle aziende Oma, Umbra e Ncm. Il progetto di fondo parte dalla volontà di far trovare i nostri studenti pronti ad entrare nel mondo del lavoro consentendo, di converso, alle aziende di avere giovani – conclude Ferretti – ben preparati e subito impiegabili». Per formare gli studenti l’Aeronautico “Scarpellini” ha deciso di far entrare a scuola tanti esperti del settore operanti nei più diversi ambiti. «Abbiamo avuto – dice Mirko Speziali, docente referente de Pcto – un interessantissimo momento di confronto, che ha coinvolto molti alunni, con Giulio Valeriani, uno dei massimi esperti operatori radar, folignate che lavora in Germania, una vera e propria eccellenza internazionale in questo settore. Lo scopo è stato quello di far comprendere ai nostri studenti che il volo è un sistema che non si limita al pilota che manovra la cloche. L’aeromobile va guidato, è vero, ma per muoversi si deve rapportare con la torre di controllo e gli specialisti come Giulio Valeriani che sono poi coloro che, pur se da terra, di fatto guidano fornendo una serie di informazioni e dando disposizioni gli aerei tanto in partenza, quanto in arrivo che – conclude - semplicemente in transito».

Un confronto molto importante, quello tra gli studenti e Giulio Valeriani, controllore di traffico aereo che lavora in Germania. «Agli studenti – dice Valeriani – ho raccontato il mio lavoro. Un impegno importante fatto di tantissime esperienze che, portare a somma, mi hanno permesso di raggiungere il traguardo odierno. A loro ho spiegato l’importanza di conoscere le lingue e in particolare l’inglese. E di farlo con esperienze all’estero dove si deve costantemente parlare la lingua così da poter comprendere a fondo ciò che si comunica. Ho raccontato loro che il mio lavoro consiste nell’occuparmi dello spazio aereo che, sopra Francoforte, va dagli 8 chilometri d’altezza, all’infinito. Un ambito occupazionale particolarmente interessante dove la capacità di risposta e quella di problem solving sono sostanziali. Così come è fondamentale il lavoro in team nel rispetto di ruoli, pause, riposi e operatività. Le soddisfazioni sono davvero molte, c’è la possibilità di conoscere tantissime persone che diventano un arricchimento personale e professionale. Ma ci sono anche situazioni, che spesso non tutti considerano, che nei giorni di festa, come il Natale, si lavora per dare sicurezza – conclude - al sistema volo». Un bel confronto che ha affascinato gli studenti che hanno così potuto capire cosa li aspetterà, e quali importanti possibilità ci sono, dopo il diploma. Il tutto ovviamente senza dimenticare l’impegno e l’abnegazione nel percorso di studio e di lavoro.