Scopre la moglie a letto con suo fratello, distrugge l'appartamento con un coltello

FOZA (VICENZA)- Tradito, e forse nel peggiore dei modi: ha trovato la moglie a letto con suo fratello. A quel punto non ci ha visto più e li ha minacciati, oltre a distruggere l'appartamento del fratello, infilzando la tv con un coltello da cucina. Tutti fatti che hanno portato in 51enne di Foza a processo, come spiega il Giornale di Vicenza. Il tradito ha patteggiato sei mesi di reclusione nell'udienza preliminare.

Ultimo aggiornamento: 13:01

