Mamma seduce i fidanzatini delle figlie e fa sesso con loro. «Poi ho smesso, mi sentivo in colpa»

Una mamma californiana ha fatto sesso con entrambi i fidanzati delle sue figlie adolescenti. Quando la storia è uscita allo scoperto su tv e giornali, l’intera comunità è rimasta sconvolta. La donna dopo averli sedotti gli ha fornito anche alcol. Ma la cosa su cui si è aperto un dibattito è che ora non sconterà la condanna in galera. Coral Lytle, 41 anni, ha fatto sesso con entrambi i ragazzi, di 14 e 15 anni, all’epoca dei fatti fidanzati con le sue figlie, nell’autunno del 2017, raggiungendoli dalla città di Tulare a Visalia. Una delle vittime ha raccontato di aver fatto sesso con la mamma della fidanzata tre volte, l’ultimo incontro è avvenuto il 5 ottobre 2017. Giorno in cui la donna ha interrotto i rapporti «per un senso di colpa verso il marito», ha raccontato il minorenne.

Police say that 41-year-old Coral Lytle seduced the two boys, who were freshmen at Redwood High School, and would drive 15 miles to their home and bring alcohol and cigars. https://t.co/jCSEx09uwG — WOR NewsTalk Radio (@710WOR) 17 aprile 2019

Ultimo aggiornamento: 20:23

Coral è stata inizialmente accusata di 21 reati sessuali e ha dovuto affrontare una lunga pena detentiva sospesa. Tuttavia, dopo aver esaminato la sua relazione sulla libertà vigilata, un giudice ha affermato di non ritenere appropriato il termine di prigione sospesa di sei anni con cinque anni di libertà vigilata. E cosi, non andrà in carcere. Mentre il caso continua, i documenti del tribunale stanno rivelando di più sulla sua manipolazione e le relazioni sessuali con i due adolescenti.Soprattutto considerando che l’imputata ha approfittato di una posizione di fiducia per molestare i due ragazzi, entrambe matricole della. Il procuratore distrettuale della contea diha sottolineato che «oltre ad averli circuiti, manipolati gli ha fornito alcol e fatto fumare sigari». Intanto i registri mostrano che il marito di Coral ha archiviato i documenti di divorzio entro pochi giorni dal suo arresto.