Giulianova, fratello e sorella morti a distanza di poche ore: lui suicida, lei d’infarto

Una tragedia nella tragedia. Fratello e sorella morti, per una incredibile coincidenza, a poche ore uno dall’altra, ma in circostanze e luoghi diversi. Un ex imprenditore nel settore dei caminetti di 67 anni, ora in pensione, si sarebbe tolto la vita con un colpo alla nuca sparato con la sua pistola calibro 7,65 all’interno della propria auto, a Giulianova. A trovare il corpo senza vita - alle 9,45 di ieri - è stata la moglie che era tornata dopo aver fatto la spesa. Poco dopo - alle 11 - l’altra tragica scoperta, la sorella 73enne è stata trovata morta nel letto dalla figlia, nell’abitazione dove viveva da sola. La figlia si era recata da lei per avvisarla della tragedia dello zio, ma l’ha trovata senza vita: l’ispezione cadaverica ha stabilito che è morta per un probabile infarto.

LA MALATTIA

L’ex imprenditore, da tempo malato, pare che non accettasse di finire i suoi giorni in ospedale. Avrebbe lasciato un biglietto nell’auto dove spiegherebbe le sue ragioni. Pare che ne avesse parlato anche a Pasqua: «Io in ospedale non ci vado». Ha lasciato anche alcuni disposizioni per il suo ultimo saluto: niente manifesto funebre e niente funerali, solo cremazione del corpo e, se possibile, le ceneri sparse nel giardino della sua abitazione in campagna. E quando il male ha cominciato a tormentarlo, a non dargli tregua, quando si è convinto che per lui non ci sarebbe stata alternativa a quello che proprio non voleva, ricoverarsi in ospedale, avrebbe deciso di dire addio alla vita.

E così avrebbe aspettato ieri mattina che la moglie uscisse per andare a fare la spesa per mettere fine alle sue sofferenze interiori: è morto sul colpo in auto. L’arma era regolarmente denunciata dall’ex imprenditore che aveva anche dei fucili in quanto cacciatore. Sul luogo, per gli accertamenti, sono giunti i carabinieri di Giulianova. Il pm turno ha deciso di restituire subito la salma alla famiglia in quanto la dinamica dell’accaduto era apparsa chiara.

IL RINVENIMENTO

Visibilmente sotto choc la moglie che ha dato subito l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare la morte. Poi sono arrivati i parenti. Quando è stato il momento di avvertire la sorella, che vive al Lido, la figlia l’ha trovata morta in casa, deceduta anche lei, per una tragica coincidenza, quasi nella stessa ora del fratello per in circostanza totalmente diverse. La sorella 73enne non soffriva, da quello che si è appreso, di particolari patologie. La salma è stata composta anche nella salma funeraria Gerardini nella cameretta accanto a quella del fratello e i funerali della donna si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Pietro.