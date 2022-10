Trovano un sasso e lo regalano al nonno, in realtà è una bomba inesplosa: paura sul lago di Garda

Due fratellini, di sei e sette anni, hanno regalato al loro nonno un sasso dalla forma strana trovato in spiaggia, peccato fosse una granata inesplosa della seconda guerra mondiale.

L'allarme ai soccorsi

La particolare vicenda ha avuto luogo a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. I due piccoli stavano giocando a lanciare i sassi nell'acqua dalla riva della spiaggina privata appartenente alla casa dei nonni, sul lungolago Cesare Battisti. Tra un sasso e l'altro lanciato nel bacini, i bambini si sono accorti che un dei sassi aveva una forma particolare, una forma a cui non erano abituati. Convinti di aver scoperto qualcosa di incredibile, i bambini hanno deciso di portare in regalo la misteriosa pietra al nonno, il quale però si è accorto che qualcosa non andava.

L'uomo si è subito reso conto del pericoloso ritrovamento a opera dei nipoti, ma ha mantenuto la calma per non agitare i due fratellini e, dopo aver posato delicatamente in giardino l'ordigno inesploso, ha allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e i volontari della Protezione Civile del Basso Garda, prontamente allertati dal sindaco di Desenzano sul Garda, Guido Malinverno e dieci volontari della squadra della Protezione Civile hanno messo in sicurezza l'area circondando la bomba con dei sacchi di sabbia. Successivamente sono arrivati anche gli artificieri di Verona che hanno disinnescato l'ordigno.

