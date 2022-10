Fuga da Kherson, Putin pronto a far esplodere la diga Kakhovka. «Una bomba atomica dell'acqua»

Come «una bomba atomica dell'acqua», la definiscono i cittadini di Kiev. L'Ucraina ora teme seriamente che Mosca possa far saltare in aria la diga idroelettrica di Kakhovka (città nella regione di Kherson) sul fiume Dnipro. Una mossa che potrebbe innescare una devastante inondazione che andrebbe a investire un'ampia area dell'Ucraina meridionale.

Putin e il mistero delle armi nucleari. L'esperto: «Nessun test a causa di sabotaggi»

Diga Kherson: cos'è e perché Kiev teme la sua esplosione

La diga di Kakhovka, una delle più grandi opere idroelettriche del Pese, è alta 30 metri e lunga 3,2 km. Fu costruita in epoca sovietiva nel 1956 sul fiume Dnipro come parte della centrale idroelettrica della città di Kakhovka. Il suo bacino idrico ha una grandezza di 18 km3, il quale può arrivare a soddisfare la richiesta energetica della centrale nucleare di Zaporizhzhia oltre al fabbisogno dell'intera Crimea. Secondo quanto fatto sapere da Kiev, la deflagrazione della diga potrebbe inondare gran parte della regione di Kherson che la Russia il mese scorso ha appena proclamata territorio russo.

In particolare l'esplosione della centrale idroelettrica di Kakhovka aumenterebbe anche i problemi energetici dell'Ucraina dopo le ultime due settimane di attacchi missilistici russi mirati a impianti di alimentazione che, secondo il governo ucraino, hanno danneggiato un terzo della rete elettrica nazionale.

Ucraina, furti a raffica di autovelox svedesi: le telecamere sono le stesse trovate nei droni russi

L'appello di Zelensky all'Europa: «Se succede è catastrofe». Ma Mosca risponde: «Sono gli ucraini a voler far esplodere la diga»

Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia aveva già minato la diga e si stava preparando a farla esplodere: «La Russia sta preparando coscientemente un disastro di grande portata nell'Ucraina meridionale. Abbiamo informazioni che i terroristi russi hanno minato la diga e unità della centrale idroelettrica di Kakhovka». Questa è la denuncia che Volodymyr Zelensky ha rivolto nel suo intervento di ieri al Consiglio Europeo.

Looks like the Russians finished creating a barge bridge over the #Dnipro near #Kherson in the past 24 hours. Imagery from Oct 18 show a barge pushing the last parts into place at 0814 UTC. This allows Russia to resupply faster or to evacuate quickly. It's also an easy target.🤔 pic.twitter.com/MKbRu1RzPV — Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) October 19, 2022

Il Cremlino ha smentito tale notizie, e tramite Sergei Surovikin , il comandante delle forze russe in Ucraina, ha fatto sapere di essere a conoscenza che in realtà sarebbero le forze militare ucraine a preparare un massiccio attacco alla diga tramite l'uso dei lanciarazzi HIMARS forniti dagli Stati Uniti.

Ungheria, Orban paragona le sanzioni Ue contro Mosca alle bombe americane della II guerra mondiale. «Le decisioni di Bruxelles ci stanno uccidendo»

Charles Michel : «Timore per Kakhovka»

«Forte discorso del Presidente Zelensky al Consiglio Europeo. Il Cremlino continua a uccidere civili e a colpire obiettivi non militari e infrastrutture critiche. Ciò mostra ancora una volta il vero volto di questa guerra di aggressione. Il Presidente ha condiviso le preoccupazioni per le minacce russe contro la centrale elettrica di Kakhovka e la sua diga. Al popolo dell'Ucraina: l'Ue è al vostro fianco finché sarà necessario». Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel dopo l'intervento di Zelensky in videoconferenza.

Strong address of President @ZelenskyyUa to #EUCO



The Kremlin continues to kill civilians and hit non-military targets and critical infrastructure.



This again shows the true face of this war of agression. pic.twitter.com/gfrSsfzwfx — Charles Michel (@CharlesMichel) October 20, 2022

Putin, declino storico in Russia: crolla il tasso di natalità e cresce l'emigrazione