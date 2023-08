Saman Abbas, sì del Pakistan all'estradizione del padre: «Sarà portato in Italia con un charter»

Svolta nel caso dell'omicidio di Saman Abbas, avvenuto a Novellara nell'aprile 2021. Il ministro degli Interni pachistano ha concesso l'estradizione del padre, Shabbar Abbas, accusato dell'omicidio della figlia. Un funzionario del Ministero dell'Interno pakistano ha confermato che Shabbar sarà «portato in Italia con un aereo charter». Nel tentativo di bloccare l'estradizione, l'avvocato di Abbas ha presentato un ricorso all'Alta corte, l'udienza è fissata per oggi.

Già a luglio un giudice della corte distrettuale di Islamabad aveva espresso parere favorevole all'estradizione del padre della ragazza morta a 18 anni a Novellara.

Nel processo di Reggio Emilia, Shabbar è imputato assieme alla moglie e ad altri due familiari. Oggi è arrivato il parere del governo, che era l'unico a mancare.

Saman Abbass, l'omicidio

Saman Abbas scomparve da Novellara quando aveva 18 anni, la sera del 30 aprile 2021. Il cadavere venne ritrovato il 18 novembre 2022 in un casolare abbandonato, poco distante dalla casa in cui viveva la famiglia Abbas. A processo per omicidio volontario e soppressione di cadavere i suoi genitori, due cugini e lo zio: secondo la Procura di Reggio Emilia l’avrebbero uccisa dopo il suo rifiuto a un matrimonio combinato in Pakistan.