Saman Abbas, lo zio a processo: «Pale e piede di porco ci servivano per proteggere le serre dal maltempo»

Danish Hansnain, zio di Saman Abbas e imputato nel processo sull'omicidio della nipote 18enne, continua a sostenere di non aver ucciso la ragazza ed ha reso dichiarazioni spontanee aiutato da un interprete.«Quel giorno (il 29 aprile, ndr) era brutto tempo e per otto delle numerosissime serre la chiusura andava fatta manualmente. I teli alzati potevano essere spostati soltanto, oltre che con la carrucola, con quella sorta di piede di porco».

La testimonianza

«Si era dubitato che i tre strumenti che il mio assistito e gli altri due imputati (cugini di Saman, ndr) avevano in mano, due pale e un altro definito piede di porco, potessero servire a svolgere attività lavorativa - spiega a margine dell'udienza il difensore dello zio della vittima, l'avvocato Liborio Cataliotti - Danish ha spiegato come invece tutti gli attrezzi, compreso l'ultimo, fossero utili al loro impiego. In particolare quello che viene impropriamente definito piede di porco serviva per aprire 8 delle numerosissime serre che hanno teli innalzati che possono essere spostati solo, oltre che usando la carrucola, usando quello strumento. È la miglior prova, oltre ai filmati agli atti che dimostrano che i tre quel giorno (in orari diversi da quelli rappresentati nel filmato) si erano divisi per andare, ognuno per la loro strada, nei campi. Danish ha detto anche che tipo di lavoro si era andati a fare, chiudere le serre causa maltempo, quelle otto per le quali allora non c'era ancora automatismo».

Continua l'avvocato: «Dalla mia prospettiva continuo ad avere dubbi sulla fedeltà dell'orario memorizzato dalle telecamere: è impossibile che in un'ora e venti da casa di Abbas sia stato effettuato un viaggio che in quell'arco temporale abbia portato un'Opel Zafira con 4 persone e decine di kg di bagaglio al gate 14 di Milano Malpensa. L'unico parametro certo è l'orario dell'aeroporto che indica nelle undici e ventuno il momento della presenza dei genitori di Saman. Ci sono due possibilità: che sia sbagliato l'orario delle telecamere dell'aeroporto, ma questo lo escludo, e che sia sbagliato l'orario delle telecamere 'Le Vallì. Se ciò fosse, la ricostruzione del fatto va totalmente rivista».