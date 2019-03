A Milano il centro sociale Zam lancia le "ronde" antifasciste

Ultimo aggiornamento: 20:12

La risposta alle ronde “nere”? Quelle “”. A lanciarle è un, lo, che da tempo occupa abusivamente i locali dell'ex commissariato dei vigili urbani e di un vecchio circolo culturale, in via Sant'Abbondio. Un'occupazione che, tra le altre cose, tiene in ostaggio un'intera area - quella della vecchia centrale termica - che, da tempo, attende di essere riqualificata. I ragazzi del centro sociale, sui loro social, hanno lanciato le ronde - sotto forma di "presidio itinerante" - risposta a quelle di movimenti estremistici di destra: «Milano sud antifascista – hanno scritto sulla loro pagina - Presidio costante del nostro territorio contro fascismi, razzismi, sessismi e str... vari». Un gruppo di alcune decine di occupanti viene mostrato proprio durante uno di questi presidi: uno dei giovani, in particolare, è ripreso mentre realizza un graffito (ovviamente abusivo) su una parete. L'iniziativa sarà ripetuta nelle prossime settimane.