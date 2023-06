Milano, maxi rissa tra 60 rom con bottiglie di vetro rotte e bastoni: 7 feriti, uno è grave

Una maxi rissa che ha coinvolto circa sessanta persone è scoppiata nel pomeriggio di ieri a Milano, in via Faa di Bruno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, le violenze sarebbero scaturite per un litigio per futili motivi coinvolgendo poi numerose persone, residenti in zona. Sette sarebbero i feriti, anche con armi da taglio, cui i sanitari hanno prestato soccorso. Uno di loro sarebbe grave. Secondo le prime verifiche, i protagonisti della rissa sono per lo più di etnia rom o originari dell'Est Europa.

La rissa

Il litigio che ha scatenato la rissa sarebbe scoppiato per un'auto parcheggiata davanti al cortile di accesso di un edificio, anche se gli inquirenti ritengono ci siano dei conti in sospeso tra le famiglie di etnia rom che si sono affrontate in via Emilio Faà di Bruno.