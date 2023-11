Rissa e urla tra parenti del defunto prima del funerale a Brindisi: intervengono carabinieri e ambulanza

Funerale con annesso parapiglia fra parenti, venerdì scorso, a Francavilla Fontana (Brindisi). Dissapori familiari sono sfociati dapprima in scambi verbali piuttosto coloriti, poi in una rissa proprio mentre il personale dell'agenzia funebre era pronto a caricare la bara nel carro davanti casa dell'estinto - un 82 enne francavillese - e la banda si accingeva a suonare le sue marce. La presenza di uno dei congiunti del defunto non era evidentemente gradita a tutti perché - pare - non si era presentato in occasione di un altro lutto. Il fuori programma ha comportato lo slittamento della funzione di oltre un'ora e anche all'uscita dalla chiesa dei Sette Dolori, quand'era già buio, non sono mancati i problemi.

Roma, scippa un’anziana in strada: indiano preso e picchiato dal branco al Quarticciolo. E lui denuncia gli aggressori

Qualcuno tra i partecipanti al rito ha accusato dei malori e sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza, oltre ai carabinieri.