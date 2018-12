Attrice islamica con un vestito trasparente sul red carpet, denunciata per atti osceni

Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo outfit non è andato giù a molti, non solo i più bacchettoni ultraconservatori., 45enne attrice egiziana, non solo ha ricevuto molte critiche, ma dovrà anche affrontare un processo penale, la cui data di inizio è stata fissata al 12 gennaio. Oltre agli attacchi feroci, all'attrice egiziana, molto popolare nel suo paese, si è vista negare anche ogni forma di solidarietà da parte dei colleghi.Tutto è iniziato qualche giorno fa, quandosi era presentata alla serata finale delindossando unscuro ed elegante, ma forse troppoper un paese islamico e decisamente conservatore. Tre avvocati avevano quindi deciso di denunciare l'attrice, con l'accusa di «atti osceni in luogo pubblico, volti a incitare il libertinaggio, il vizio, la tentazione e la lussuria».La, comunque, era giunta dopo diverse critiche e attacchi sui social network all'indirizzo dell'attrice. Neanche le associazioni sindacali avevano espresso la loro vicinanza a, ma, anzi, ne avevano condannato la scelta dell'abito: «Ci rincresce sottolineare che alcuni invitati alla serata finale del Cairo Film Festival non si sono adeguati alla tradizione, ai valori e alla morale della comunità»., ora, è convocata per il prossimo 12 gennaio in un tribunale del Cairo, dove dovrà difendersi dalle accuse: rischia una condannaNon è la prima volta che, in, qualcuno finisce a processo per questi presunti attentati alla moralità. Un'abitudine, questa, che riguarda soprattutto le donne. Solo pochi mesi fa, una ballerina russa di danza del ventre era finita a giudizio per turbamento della moralità, mentre tre anni fa una giornalista, 'rea' di aver fatto una confessione piccante, era finita sotto processo.