Trieste, 19enne crolla a terra per arresto cardiaco, salva dopo 45 minuti di rianimazione: nel sangue tracce di cocaina e metadone

Salva grazie alla tenacia dei paramedici. L'incredibile storia, fortunatamente a lieto fine, ha visto protagonista, suo magrado, una ragazza di 19 anni, trovata in arresto cardiaco causato da un'overdose all'interno di un appartamento nel rione di Poggi, a Trieste.

La vicenda

Quando l'ambulanza del 118 è arrivata nell'abitazione privata, la giovane era già in arresto cardiaco. La diciannovenne, grazie alla stretta collaborazione e insistenza del personale del 118 e della Rianimazione Asugi, dopo 45 minuti di rianimazione in strada, si è fortunatamente ripresa. «L'intervento ha dimostrato le grandi capacità del personale intervenuto, a dimostrazione di una ormai consolidata collaborazione integrata intra ed extra ospedaliera che garantisce un livello di assistenza specialistica di altissimo livello», sottolinea Asugi.

Dopo aver ripreso coscienza, la ragazza è stata portata d'urgenza al pronto soccorso di Cattinara dove è arrivata in gravi condizioni. Qui è stata sottoposta a tutti gli esami clinici del caso che hanno riscontrato nel sangue tracce di cocaina e metadone. Secondo quanto riporta TriestePrima, l'Asl negli scorsi giorni aveva indetto una riunione urgente presieduta dalla direttrice del Dipartimento delle dipendenze. All'ordine del giorno i troppi malori sospetti tra i giovani. A maggio, sempre nello stesso rione, una giovane di 20 anni era stata trovata morta all'interno del suo appartamento. In quell'occasione, il referto aveva subito accertato la morte per overdose.

