Sabato 22 Ottobre 2022, 00:25

TERNI - Spacciava cocaina tutta la notte nel boschetto di strada Santa Filomena, a Cospea, ma la sua intensa attività è stata interrotta dagli investigatori dell'antidroga.

Il blitz ha fatto scattare le manette ai polsi di un marocchino di 28 anni, incensurato, irregolare in Italia.

Che quando faceva buio si infilava nel boschetto e iniziava a distribuire dosi di cocaina ai tantissimi clienti.

Addosso al pusher i poliziotti della squadra mobile ternana, guidata da Davide Caldarozzi, hanno recuperato cinquanta dosi di cocaina pronte per essere cedute. In tasca un migliaio di euro in banconote di vario taglio.

L’arresto del giovane marocchino è il frutto di un’indagine lampo degli investigatori dell’antidroga. Che hanno ricevuto diverse le segnalazioni dei residenti di strada Santa Filomena su quel continuo viavai nel boschetto degli orrori, dove due anni fa fu ritrovato il corpo senza vita di una 53enne ternana stroncata da un'overdose.

Il marocchino è comparso di fronte al giudice, Dorita Fratini, che ha convalidato la misura disponendo gli arresti domiciliari.