Quindicenne investita da un'auto vicino casa: trauma cranico, è grave

Grave incidente in provincia di Pescara. Una 15enne di Popoli è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata investita da un'automobile sulla strada statale Tiburtina, in provincia di Pescara. La giovane, che risiede proprio nei pressi del luogo dell'incidente, è stata soccorsa dal 118 e trasportata inizialmente all'ospedale di Popoli. Vista la gravità delle lesioni riportate, tra cui un trauma cranico, è stato disposto ed è in corso il trasferimento a Pescara, dove verrà ricoverata in Rianimazione. Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine.

Incidente a Pescara: auto si schianta a folle velocità contro un albero, quattro giovani morti



Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA