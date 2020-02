Incidente a Pescara nella notte: auto contro un albero, quattro giovani morti

Ultimo aggiornamento: 11:05

Gravestradale a Moscufo, piccolo comune vicino. Un'Audi A5 questa notte alle 2,30 ha sbandato ed è finita contro un albero. A bordo c'erano quattro persone tra i 30 e i 40 anni: sono tutte morte sul colpo. L'incidente è avvenuto in località Pischiarano. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Al momento non si conoscono altri particolari per grave incidente stradale.Si va delinenando il quadro della tragedia di Moscufo. Alla guida dell'auto c'era A.S., 33enne giardiniere di Moscufo. Sulla vettura anche un padre con due figli. L'incidente di ritorno da una cena.