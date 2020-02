Sei morti in una notte: il sabato nero dell'Abruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salgono a sei i morti in Abruzzo per incidenti stradali avvenuti questa notte. Gli schianti a Moscufo (4 morti) a Loreto Aprutino in provincia Pescara e a Sant'Egidio alla Vibrata, provincia di Teramo.Moscufo, è di quattro morti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto questa notte verso le 2. Le vittime (tutti uomini) erano tutte nella stessa auto che è uscita di strada ed è andata schiantarsi contro un grosso albero, una pianta secolare. Alla guida dell'auto c'era un 34enne di Moscufo. Le altre vittime sono due di Spoltore, un 24enne, 54enne e un pescarese di 50 anni.Cepagatti, lo schianto questa mattina intorno alle 7.30. la vittima F.B., un 40enne residente a Loreto. Ferito e ricoverato nell'ospedale di Pescara l'amico di Jesi (Ancona) di 35 anni.Sant'Egidio alla Vibrata. Lo schianto nella notte intorno mezzanotte e mezza. La vittima Francisco Hugo De Rita di 49 anni, di origini brasiliana e residente a Sant’Egidio è deceduto alla guida della propria auto, una Honda Jazz finita contro un albero.