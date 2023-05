Pischiatra minacciata con una pistola da un paziente, choc al Centro di Salute Mentale di Secondigliano

Minacciata con una pistola da un paziente psichiatrico. È accaduto al Centro di Salute mentale di Secondigliano, a Napoli. Vittima una professionista in servizio presso la struttura sanitaria.

Lei ed un'infermiera che si trovava con lei sono riuscite a scappare al piano di sopra e a chiedere aiuto. Pronto l'intervento della Polizia di Stato. Si è proceduto al ricovero del paziente che ha problemi psicopatologici.

Cosa è successo

«La nostra dottoressa, ancora sotto shock, ma con un grande spirito di servizio - dice il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva - ha accompagnato il paziente in ambulanza sino all'Ospedale del mare.

L'uomo è stato visitato al Pronto Soccorso dell'Ospedale del mare e poi ricoverato nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura del presidio ospedaliero San Giovanni Bosco per ulteriore approfondimento psicodiagnostico. I direttori delle Unità di Salute Mentale di Napoli - unitamente al direttore del Dipartimento di Salute Mentale - si riuniranno stamattina presso il Centro di Salute Mentale dì Secondigliano per esprimere sostegno alla collega e fare il punto della situazione. »Abbiamo messo a disposizione della nostra dottoressa un avvocato penalista per sporgere querela di parte e siamo pronti a costituirci parte civile in un eventuale processo«, conclude Verdoliva.