Barbara Capovani, in 10mila alla fiaccolata (silenziosa) per la psichiatra uccisa a Pisa

In diecimila a una fiaccolata silenziosa: così Pisa ieri sera ha dato l'ultimo abbraccio alla psichiatra Barbara Capovani, 55 anni, responsabile dell'Unità funzionale Spdc - Salute mentale adulti dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, colpita brutalmente in un agguato fuori dal suo reparto all'ospedale Santa Chiara venerdì 21 aprile e morta dopo due giorni di agonia. Per questa fine così ingiusta e cruenta si sono mobilitati tutti, enti e istituzioni, colleghi medici, infermieri, tecnici, associazioni di volontariato, ordini professionali, sindacati, pazienti, amici, semplici cittadini, oltre alle autorità locali e regionali, in testa il sindaco, il prefetto e il questore di Pisa, con gli assessori regionali alla salute e al sociale, il presidente del consiglio regionale e tanti altri esponenti politici locali, regionali e nazionali e delle associazioni sindacali e di categoria dei medici. Una fiumana di persone di tutte le età, con una partecipazione in massa di dipendenti dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, di cui la psichiatra era dipendente e di tutte le associazioni sindacali confederali e delle professioni sanitarie, con le Direzioni aziendali dell'Aoup e dell'Asl Toscana nord ovest a rappresentare la vicinanza, la solidarietà umana e l'affetto di tutta la sanità territoriale e dell'ospedale dove si è consumata l'aggressione mortale, della quale è accusato un uomo, Gianluca Paul Seung, attualmente rinchiuso in carcere a Pisa.