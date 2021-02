Previsioni meteo, ultimo weekend con temperature da primavera: poi tornerà il freddo

Sarà l'ultimo weekend con temperature da primavera, poi tornerà il freddo. Sono queste le previsioni meteo per l'ultimo fine settimana di febbraio. In molte zone dell'Italia negli ultimi giorni si sono registrati più di 20 gradi centigradi. E sabato e domenica scorsi molte persone ne hanno apprifittato per passare le belle giornate al mare o in montagna. Ma la situazione climatica sta per cambiare.

Perché le temperature sono alte

Il caldo arrivato nei giorni scorsi sull’Europa meridionale e centrale è dovuto a una robusta struttura anticiclonica di matrice sub tropicale con massimi fino a 1035hPa. Questa ha portato clima mite e giornate serene.

Quando arriva la pioggia

La prossima settimana il tempo sarà sereno, ma caleranno le temperature. Mentre il primo fine settimana di marzo, a partire da sabato 6, secondo le previsioni potrebbero iniziare le pioggie.

