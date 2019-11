Precipita nel burrone per salvare una mucca: proprietario di un caseificio muore dopo i soccorsi

Ieri pomeriggio era precipitato in un burrone profondo 80 metri sul monte San Nicola, nel territorio di Agnone (Isernia), nel tentativo di recuperare una delle sue mucche; è morto in serata, per le conseguenze della rovinosa caduta, Bruno Pallotta, 49enne allevatore di Capracotta, titolare di uno storico caseificio molisano. L'uomo era riuscito a chiedere aiuto con il suo cellulare ed era stato subito individuato, ma la zona impervia, a 1400 metri di quota, ha reso particolarmente difficili le operazioni di soccorso.



Un elicottero del 118, decollato da Pescara, arrivato nei pressi a causa della nebbia non ha potuto effettuare il recupero del ferito. Quando personale del Cnsas e Vigili del Fuoco lo hanno raggiunto dopo cinque ore di cammino sui monti l'uomo era già in condizioni critiche; dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118, i soccorritori lo hanno trasportato su una barella a spalla, ma durante il tragitto l'uomo ha perso conoscenza e a nulla sono valse le terapie di rianimazione. La salma è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale 'Venezialè di Isernia. Sul posto anche i Carabinieri.

