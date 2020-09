Prato, uccide 44enne a coltellate e ferisce la compagna: fermato un amico. «Addosso i vestiti insanguinati»

Prato, ha ucciso un uomo di 44 anni a coltellate, Mirko Congera, e ha ferito la compagna Daniela Gioitta: fermato un amico della coppia. «Addosso aveva ancora i vestiti insanguinati». Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione di Prato, in via Firenze, e la sua compagna è rimasta ferita. La donna, che ha dato l'allarme uscendo in strada, avrebbe fatto il nome dell'aggressore: si tratterebbe di un amico della coppia, 43 anni, un italiano nato in Belgio. Il 43enne è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma.

La lite

Secondo una prima ricostruzione, il 43enne, fermato perché indiziato di delitto, al termine di una discussione con la coppia di amici, avrebbe preso un coltello con il quale avrebbe colpito Mirko Congera alla gola, uccidendolo, e avrebbe poi colpito anche la compagna del 44enne, Daniela Gioitta, ferendola gravemente.

I vicini

I vicini di casa della coppia, che hanno sentito le urla della donna, hanno chiamato i soccorsi. I militari hanno fermato il presunto responsabile con addosso i vestiti ancora insanguinati. Ad aprire la porta dell'abitazione in via Firenze alla Querce sarebbe stato lo stesso Congera.

