Lecce, l'assassino di Daniele ed Eleonora confessa: dopo il delitto voleva scrivere un messaggio sui muri della città

Voleva immobilizzare , torturare e uccidere, per poi ripulire tutto con detergenti e lasciare una scritta sul muro con un messaggio per la città. Era questa l'azione dimostrativa che il 21enne Giovanni Antonio De Marco, fermato ieri sera a Lecce perché ritenuto responsabile dell'omicidio del giovane arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, aveva programmato per la sera del 21 settembre scorso quando i due sono stati trucidati con decine di coltellate. Il giovane è stato interrogato la scorsa notte dal procuratore Leonardo Leone De Castris nella caserma dei carabinieri e quando è uscito in macchina per essere portato in prigione, una piccola folla di amici e conoscenti della due vittime ha inveito contro di lui. Il giovane ha confessato: «Sono stato io».

Lecce, preso l'assassino di Eleonora e Daniele. L'ex coinquilino di 21 anni «voleva torturarli prima di ucciderli»

Daniele De Santis,il killer incastrato da 5 biglietti: aveva scritto il percorso per evitare le telecamere



