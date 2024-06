Mara Favro scomparsa da marzo da Susa, sentito il titolare della pizzeria dove lavorava. Il fratello: «È stato occultato il corpo»

Si torna sul caso della scomparsa Mara Favro, la 51enne di Susa di cui si sono perse le tracce dall'8 marzo scorso. Prima di sparire la donna aveva prestato servizio in una pizzeria di Chiomonte per otto giorni. Ora sembra esserci una svolta nelle indagini: una donna che lavorava nella stessa pizzeria della scomparsa ha denunciato il titolare per aggressione. L'uomo Vincenzo Milione aveva anche riporato a Chi l'ha visto che Mara era «Andata via alle due, poi era tornata perché aveva dimenticato le chiavi di casa». Una versione poco convincente per Fabrizio Favro, fratello della donna, che ha presentato un esposto in cui invita le autorità ad indagare per omicidio e occultamento del corpo.

Le parole della donna: «il titolare mi ha presa per il collo»

Questi i passaggi riportati nella denuncia presentata dalla donna di Bussoleno: «Il 9 e il 10 maggio, oltre ad avermi picchiata, il titolare mi ha presa per il collo, lasciandomi dei segni.

In pizzeria c’era anche suo padre, che ha fatto delle foto. Mi sono rimaste delle escoriazioni. È arrivato il 112 e poi l’ambulanza. Mi ha picchiata dopo che abbiamo discusso perché io volevo essere pagata»

«L’ultima aggressione è avvenuta il 16 maggio – ha raccontato la donna di Bussoleno ai carabinieri di Susa – era talmente arrabbiato che ha preso tutte le mie cose dal locale, la mia borsa e gli zaini, e li ha buttati con forza fuori, per la strada». In quel giorno la discussione, secondo quanto riporta la donna ai militari, sarebbe nata « perché volevo essere pagata ma lui non mi dava i soldi. Allora lui si è messo a urlare, mi ha scaraventata fuori dal locale e mi sono fatta male al ginocchio cadendo».

«Durante una di queste discussioni lui ha urlato: Vuoi fare la fine di Mara?». È questa la frase che allerta il fratello della donna scomparsa. La denuncia del 16 maggio è stata però ritirata dalla donna che l’ha sporta. La donna non ha spiegato cosa l'ha spinta a fare una scelta di questo tipo. E a Chi l'ha visto esclama: «Io non voglio dire niente, più niente, di quella persona lì. Ma si deve sapere una cosa: tra me e quel soggetto ci sono state delle liti per questioni di soldi. Non per altro. E basta. Solo questioni di soldi, capito?».