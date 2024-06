Venerdì 7 Giugno 2024, 23:21 - Ultimo aggiornamento: 23:22

Prove tecniche di separazione, quantomeno di tregua. Proprio mentre l’epilogo della storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni sembrava ricalcare quello di altre coppie note (vedi Totti-Blasi), fatto di colpi di scena e colpi bassi, arriva l’annuncio. La separazione prende corpo e nell’intento di tutelare la serenità dei figli Leone e Vittoria, l’obiettivo sarebbe quello di una soluzione consensuale. Fedez ha nominato i difensori di fiducia - gli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci - per avviare una trattativa. A difendere Chiara Ferragni, l’avvocato Daniela Missaglia, che ha smentito la richiesta dell’assistita veicolata da Fabrizio Corona di 40mila euro al mese di alimenti. I due, avrebbero deposto le armi, nell’interesse dei figli «obiettivo comune». I difensori di entrambi a questo punto lavoreranno per una soluzione condivisa in modo da arrivare a una separazione consensuale, proprio perché entrambi i genitori intendono tutelare i bambini.

Fedez: «Con Chiara Ferragni una relazione tossica. Ora per fortuna mi sono liberato della sua cerchia»

Fedez-Ferragni, la separazione: cosa sta succedendo

Non corrisponde dunque a verità che i Ferragnez siano in causa, i rispettivi avvocati hanno appena iniziato la ricerca di un accordo. Non è stato promosso alcun giudizio, dal momento che l’abitazione coniugale è di esclusiva proprietà della Ferragni e Fedez se ne è già allontanato. I bambini vedono regolarmente il papà e ciascuno dei coniugi è autonomo dal punto di vista economico.

Le ultime frecciatine social

Per chi, si aspettava una nuova puntata della saga, “la resa dei conti” annunciata da Fabrizio Corona sul suo sito, che vede protagonista l'ennesima coppia celebre sotto i riflettori, forse una delusione. Ciò non toglie che è un momento delicato della trattativa e che sia l'imprenditrice influencer e sia il rapper e uomo d'affari, potrebbero cadere nella tentazione di altre frecciatine social e rivelazioni choc. Proprio nelle ultime ore, Fedez, parlando del brano Sexy Shop, uscito in collaborazione con Emis Killa, ha affrontato un passaggio che sembra dedicato alla ex moglie. «Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene».