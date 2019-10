Poliziotto arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa a Crotone

Un poliziotto , di 52 anni, già in servizio nella Squadra mobile di, è stato arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e rivelazione di atti coperti da segreto d'ufficio, con l'aggravante delle modalità mafiose. Allevato é accusato di avere rivelato notizie riservate ad un presunto affiliato alla cosca Megna della 'ndrangheta, Rocco Devona, consentendogli di evitare l'arresto in occasione dell'operazione «Tisifone» del 2018.