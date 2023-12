La consegna di una Lamborghini Urus alla Polizia di Stato

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata nel piazzale antistante il Ministero dell'Interno per partecipare alla cerimonia di consegna di una Lamborghini Urus alla Polizia di Stato. A ricevere la premier in piazza del Viminale sono stati il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani, e Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini . La nuova autovettura entrerà in servizio a partire dal 2024. (LaPresse)