Tragedia nel pomeriggio di sabato 16 ottobre, a Camposampiero (Padova). Uno sportivo di 37 anni, medico, mentre stava facendo jogging si è sentito male ed è stramazzato al suolo. Subito soccorso da altri presenti, Filippo Morando è morto poco dopo nonostante l'arrivo del Suem 118. Sul posto per i rilievi la Polizia locale della Federazione del Camposampierese. Alcuni passanti hanno chiamato subito i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Il giovane abitava a pochi metri da dove è avvenuta la tragedia.

«Con incredulità e dolore l'Azienda Ulss 6 Euganea ha appreso l'improvviso trapasso del dottor Filippo Morando, durante una giornata di pausa lavorativa». Così recita il comunicato della Asl pubblicato su Facebook.

«Oggi abbiamo perso un medico "ideale", come è stato definito da chi lavorava al suo fianco. Medico internista presso il reparto di Medicina dell'Ospedale di Cittadella, il dottor Filippo Morando era riconosciuto come "il collega che tutti che vorrebbero avere": si distingueva per umanità esemplare e disponibilità costante, era un uomo di profonda cultura e scrupolosa formazione. Da tre anni prestava servizio nella nostra Ulss dove ha lavorato sino a pochi giorni fa in prima linea, nei reparti dedicati ai pazienti Covid-19. La notizia della sua scomparsa ci lascia sgomenti per la perdita di una giovane vita e di uno stimato professionista. L'Azienda Ulss 6 Euganea esprime le più sincere condoglianze alla moglie, a tutti i familiari e a quanti hanno avuto il pregio di conoscerlo. Buona corsa caro Filippo, lassù».

