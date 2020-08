Palermo, incendio ad Altofonte: 400 evacuati. Il sindaco: «Situazione gravissima»

Quattrocento persone evacuate nella notte ad Altofonte (Palermo) per un incendio che ha colpito molte zone. «Tutto il personale dei vigili del fuoco e gli interventi sono stati gestiti dal Posto di Comando Avanzato allestito presso il campo sportivo del comune di Altofonte, che ha fatto da punto di riferimento anche per la popolazione assicurando loro assistenza, in quanto a causa dell'incendio si è reso necessario l'evacuazione di oltre 400 persone dalle rispettive abitazioni poiché minacciate dalle fiamme», spiegano i vigili del fuoco.

Incendio minaccia le abitazioni ad Altofonte, il sindaco: «Situazione pericolosa, abbandonate le case»

«Sul posto anche 3 ambulanze per garantire laddove necessario il soccorso sanitario- dice il Comandante Provinciale Agatino Carrolo- Le operazioni di spegnimento sono state rese difficoltose per il forte vento di scirocco da sud-sudest con raffiche fino a 50/60 km/h».

«Voglio raccomandare, in queste ore così drammatiche, ai cittadini di Altofonte di ascoltare le indicazioni degli Agenti del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco in azione sui luoghi». Lo scrive su Facebook l'assessore al territorio della Sicilia Toto Cordaro dopo il vasto incendio che ha colpito il territorio di Altofonte ( Palermo). «Sono state evacuate alcune villette e tutti gli uomini disponibili e tutti i mezzi sono impegnati sul fronte del fuoco- dice - Stiamo facendo tutto il possibile e anche di più. Speriamo bene».

