Napoli, papà uccide la figlia di 16 mesi lanciandola dal balcone e si getta di sotto

A mezzogiorno circa, a San Gennaro Vesuviano, in via Cozzolino, un 35enne ha lanciato la figlia 16 mesi dal balcone del secondo piano e si è buttato giù.



La bimba è morta sul colpo. Lui è ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era in casa con la moglie. Tra i due ci sarebbero stati dei problemi, forse si stavano separando. Verso mezzogiorno il 35enne avrebbe chiesto alla donna con una scusa di andare in un'altra stanza. A quel punto averbbe afferrato la piccola gettandola di sotto, tentando successivamente il suicidio.

Ultimo aggiornamento: 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA