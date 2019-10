Uomo ucciso a colpi di pistola a Pinerolo: omicida in fuga, posti di blocco nel Torinese

Omicidio nel Torinese, a Pinasca, dove un uomo la cui identità è ancora in via di accertamento è stato ucciso a colpi di pistola intorno nella borgata Case Sparse. Sul caso indagano i carabinieri. L'identità della vittima è in via di accertamento.

L'uomo è stato ucciso in strada. L'omicida è fuggito e i carabinieri di Pinerolo sono sulle sue tracce. Posti di blocco sono stati istituiti in tutta la zona. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa della vittima che hanno sentito gli spari. I militari stanno interrogando i testimoni.

