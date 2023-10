Nubifragio Milano, violento temporale nella notte: Seveso esondato, strade come fiumi e cantine allagate

Aggiornamenti in evidenza

Violentissimo nubifragio nella notte su Milano. Tuoni, fulmini e rovesci dalle 4 del mattino, con il capoluogo lombardo che è stato travolto da un temporale che ai residenti ha ricordato quelli di questa estate. Alle 6, come comunicato dall'assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli, il Seveso è esondato. L'acqua ha invaso le strade in zona Niguarda superando gli argini in via Valfurva, in zona Ca' Granda.