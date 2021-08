Niente sesso per 12 anni di matrimonio, il marito chiede il divorzio: costretto a pagare il mantenimento

Domenica 22 Agosto 2021, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 10:28

La moglie decide di non voler fare sesso col marito, non consumando il matrimonio per 12 anni: L'uomo, dopo tutti quegli anni, decide di chidere il divorzio, apportando come motivazione il suo inappagamento, provando così a far cadere la colpa sulla consorte parlando di una convivenza diventata impossibile. Nonostante ciò, l'uomo sarà costretto a pagarle il mantenimento: i giudici, infatti, hanno deciso che la mancanza di sesso in un matrimonio non rappresenta un motivo sufficiente a dispensare il marito dall’assegno post-divorzio.

La donna, che non ha mai dimostrato un trasporto particolare verso l'uomo nel corso di tutto il matrimonio, ha un redditto molto inferiore rispetto a quello del marito benestante. La consorte lavora come insegnante e ha sempre partecipato alle spese della famiglia e proprio questo è risultato essere un elemento fondamentale per i giudici, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore. La moglie ha ammesso di non aver mai avuto un particolare trasporto verso il marito motivo che l'ha spinta a non consumare mai il matrimonio.

La donna ha comunque chiesto, oltre a un elevato mantenimento, un indennizzo di 300 mila euro ma il giudice ha stabilito per un assegno mensile pari a 1.250 euro al mese senza un risarcimento danni ma solamente la costituzione di un pegno di beni mobili fino a 12.500 euro.