«Charlene di Monaco e il Principe Alberto stanno per divorziare», rivelazione choc della cugina di Grace Kelly

Mercoledì 18 Agosto 2021, 20:28 - Ultimo aggiornamento: 21:05

Charlène di Monaco e il Principe Alberto sarebbero a un passo dal divorzio. È quanto rivelato da Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly, in un'intervista al settimanale Oggi. «Il divorzio di Alberto e Charlène è imminente» ha detto la donna, raccontando di aver avuto un colloquio con Alberto: «Mi ha soltanto accennato che il suo matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile. Con Charlène sono in una fase di allontanamento, non soltanto fisico».

Christa Mayrhofer-Dukor ha aggiunto: «Se ripenso al tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua». La conclusione è amara: «Francamente avevo già una sgradevole impressione, ossia che Alberto non andasse più d’accordo con Charlène, che non ci si trovasse più bene. Per questo motivo, secondo me, si potrebbe arrivare presto al divorzio».

Charlène Wittstock si trova in Sudafrica, suo Paese natale, da ormai diversi mesi. Le sue condizioni di salute le avrebbero impedito di viaggiare verso il Principato di Monaco: Charlène si è sottoposta a una serie di delicati interventi chirurgici per una grave infezione alle vie respiratorie. Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella, 7 anni, sono andati a trovarla soltanto una volta.