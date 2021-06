Portogallo, bimbo di 2 anni sparisce nella notte e viene ritrovato dopo 36 ore a 4 chilometri da casa

Mercoledì 23 Giugno 2021, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 08:28

Mentre l'Italia resta con il fiato sospeso per la scomparsa di Nicola Tanturli, il bimbo di quasi due anni sparito nella notte fra lunedì e martedì sul Mugello, dal Portogallo arriva una storia molto simile, conclusasi con un insperato lieto fine. Una settimana fa a Proenca-a-Velha, cittadina non troppo distante dal confine con la Spagna, spariva il piccolo Noah, un bambino di soli due anni. Il bimbo, proprio come si ritiene abbia fatto Nicola, si è allontanato dal suo letto nella notte, con i genitori che ne hanno constatato la scomparsa solo al risveglio il mattino seguente (mercoledì 16 giugno).

Le ricerche sono durate quasi 36 ore, quando Noah è stato finalmente ritrovato a circa 4 chilomentri da casa. Il piccolo potrebbe aver camminato per almeno 10 chilometri nei boschi, fino a incontrare dei passanti in un'area che non era ancora stata battuta dalla locale protezione civile e dai volontari. Trasportato immediatamente in ospedale a Castelo Branco, il bambino si è mostrato fin da subito «cosciente, lucido e di buon umore». Noah era solo «disidratato», ma nonostante le oltre 30 ore lontano da casa le sue condizioni di salute erano piuttosto buone. La notizia, riportata dai media portoghesi, è stata ripresa da numerose testate internazionali e ricorda - almeno in parte - la storia del piccolo Nicola.

Noah era scomparso da casa sua tra le 5.30 e le 8.00 di mercoledì 16 giugno. Il padre, un bracciante agricolo, era uscito di casa alle 5.30 mentre sua moglie, la figlia maggiore e Noah erano a letto. Alle 8.00 la madre si è svegliata e si è resa conto che Noah non era nel suo lettino, era sparito. Le ricerche del bambino di 2 anni sono durate più di 30 ore e hanno mobilitato più di cento agenti.