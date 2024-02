Napoli, voragine al Vomero: inghiottite due auto (una in transito) ed evacuato un palazzo

Una voragine si è aperta poco prima dell'alba a Napoli, in via Morghen, al Vomero. Un'auto in transito è stata inghiottita: i due occupanti del veicolo non hanno riportato ferite. Nella voragine sono finiti anche un platano e un'altra vettura parcheggiata sulla strada. Lo stabile in via Morghen 63 è stato evacuato in via precauzionale.

Napoli, voragine a via Morghen: cosa succede

La voragine, secondo quanto si è appreso, si è aperta intorno alle cinque di stamattina.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con polizia locale, i vigili del fuoco, 118 e protezione civile. Secondo le prime notizie solo lievi ferite e un grosso spavento per i passeggeri della vettura in transito, che sono riusciti a uscire autonomamente dall'auto. La zona è stata transennata.

Gran parte della zona attualmente è priva di erogazione di acqua per permettere le operazioni di messa in sicurezza. La settimana scorsa, sempre al Vomero e sempre per la rottura di parte della rete idrica, era stato sgomberato un edificio di via Solimena.