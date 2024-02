Napoli, voragine in strada al Vomero: due auto ci finiscono dentro

Un'enorme voragine si è aperta in una strada di Napoli, zona del Vomero. Nelle prime fasi del soccorso, i vigili del fuoco hanno salvato 2 persone rimaste bloccate nella propria autovettura in transito coinvolta nel cedimento del manto stradale. Evacuate 20 famiglie da un vicino edificio. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area, in collaborazione con personale tecnico del comune di Napoli.(LaPresse)