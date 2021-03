Napoli, voragine in strada al passaggio ​dell'autobus: «Paura tra i passeggeri», traffico in tilt al Vomero

​Napoli, una voragine si è aperta in strada al passaggio ​dell'autobus dell'Anm in servizio sulla linea 128. E il traffico è andato subito in tilt al Vomero. Al passaggio dell'autobus, infatti, è crollata la strada e il mezzo è rimasto con una ruota incastrato nel buco che si è creato senza riuscire a uscire: sono stati attimi di paura, in via Aniello Falcone, al Vomero, quando un bus dell'Anm è sprofondato nell'asfalto. Per fortuna il mezzo era semivuoto, ma il fuggi fuggi è stato rapidissimo non appena si è capito che cosa era successo, temendo che la strada sprofondasse del tutto inghiottendo tutto il bus.

«L' autista li ha salvati »

«È successo proprio mentre stava per iniziare lo sciopero di 24 ore indetto dal nostro sindacato», dice dall'Unione Sindacale di Base Marco Sansone. «Il manto stradale, rattoppato male, - spiega - ha ceduto improvvisamente, tra il terrore dei passeggeri e dell'autista, il quale, in modo altamente professionale, ha mantenuto la calma e ha messo in sicurezza coloro i quali erano a bordo, per poi chiamare i soccorsi. Solo per caso non c'è stato alcun ferito».

