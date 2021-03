Potenza, epidemia di Covid e omicidio nella casa alloggio per anziani: arrestati i due titolari dell'ospizio di Marsicovetere (Potenza). Con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo in danno di 22 anziani e circonvenzione di incapaci, infatti, i carabinieri del Nas di Potenza e della Compagnia di Viggiano (Potenza) hanno arrestato i due soci titolari di una casa alloggio per anziani di Marsicovetere (Potenza). L'operazione dei militari dell'Arma, chiamata «Casa Covid», è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza.

Ultimo aggiornamento: 07:42

