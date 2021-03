Milano, mamma uccide la figlia di 2 anni. Poi, tenta il suicidio

​Milano, una mamma italiana di 41 anni ha ucciso la figlia di 2 anni. E poi, ha tentato il suicidio. Il fatto è accaduto a Cisliano (Milano). L'allarme è scattato la notte scorsa, quando, attorno all'una, i carabinieri di Abbiategrasso, su segnalazione di un probabile omicidio, sono intervenuti assieme al personale del 118 in un'abitazione dove hanno trovato il corpo senza vita della piccola, che sarebbe deceduta in casa.

Al momento non sono noti altri particolari. Dopo l'uccisione della bambina la donna si è autoinferta delle ferite, ma non gravi. La mamma della piccola è stata trovata con delle ferite da taglio sul braccio, probabilmente segni di autolesionismo. È stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Magenta (Milano).

