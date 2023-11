Napoli-Union Berlino, ultras tedeschi rubano un casco della polizia dopo gli scontri: «Fantastico souvenir»

Dopo la notte di scontri fra ultras dell'Union Berlino e polizia, la città di Napoli fa la conta dei danni. Fra auto danneggiate e vetrine rotte, i tifosi tedeschi sono venuti a contatto con le forze dell'ordine italiane, mettendo a ferro e fuoco il centro del capoluogo partenopeo. Sui social alcuni ultras dell'Union si sono fatti immortalare insieme a un casco della polizia, verosimilmente rubato, commentando: «Fantastico souvenir».

Napoli, vetrine distrutte e fumogeni: scontri fra ultras Union Berlino e polizia. Allerta per l'arrivo di altri tifosi in città

Ma l'oltraggio non finisce qui. Gli ultras tedeschi "giustificano" la loro notte di scorribande scrivendo: «Non giochiamo spesso in Champions League, quindi godiamocela». La partita di Champions League è in programma alle ore 18.45 allo stadio Maradona e le forze dell'ordine hanno alzato l'allerta in vista anche dell'arrivo di altri tifosi da Berlino in giornata.