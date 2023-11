Napoli-Union Berlino, scontri in centro

Scontri nel centro di Napoli tra i tifosi tedeschi dell'Union Berlino e quelli del Napoli. Undici tifosi tedeschi sono stati fermati dalla polizia ieri tra piazza Dante e via Roma. Danneggiati diversi negozi, gli ultras tedeschi avrebbero provato a forzare il blocco dei poliziotti e iniziato una fitta sassaiola, prima degli scontri.



Evitati contatti con gli ultras napoletani. Per la giornata di oggi si temono ulteriori scontri per l'arrivo a Napoli della seconda ondata di tifosi tedeschi in vista della gara di oggi alle 18:45.