Napoli, crolla giostra al luna park: 10 feriti, bimba di 12 anni in ospedale

Paura a Palma Campania, in provincia di Napoli, dove qualche minuto prima delle 20 una giostra è crollata mentre era in funzione. Si tratta di una giostra con i cosiddetti "seggiolini volanti", che solitamente vengono spinti in aria per consentire ai passeggeri di prendere un nastro.

La struttura ha avuto un'implosione e decine di persone sono rimaste ferite, per fortuna nessuna in maniera particolarmente grave. La maggior parte, infatti, ha riportato ferite alle gambe. Sul posto, comunque, quattro ambulanze, oltre ai carabinieri, chiamati a fare luce sulla dinamica dell'incidente. Il fatto è avvenuto nell'area parcheggio di via Querce: naturalmente lungo l'area si è subito generato il caos, con i cittadini allertati dal viavai di ambulanze e dalle sirene dei carabinieri

Bimba in ospedale

Il crollo ha provocato una decina di feriti lievi, riferiscono i carabinieri intervenuti sul posto, per lo più contusi e tutti adulti tranne una bambina di 12 anni condotta nell'ospedale Santobono di Napoli. Molti sono stati medicati sul posto, altri sono stati condotti negli ospedali della zona. Nessuno è in condizioni preoccupanti. Sull'episodio indagano i Carabinieri della stazione di Palma Campania, dopo i rilievi effettuati dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Dovranno essere accertati i motivi del cedimento e il rispetto delle normative di sicurezza da parte del titolare dell'impianto.