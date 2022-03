Lunedì 14 Marzo 2022, 07:04

Stava festeggiando il suo compleanno al luna park, con gli amici. Quindici anni compiuti l'8 marzo. «Una ragazza piena di progetti e di sogni. Il voto finale alle medie è stato dieci e lode», la ricordano i compagni di scuola del liceo classico Carlo Alberto di Novara. La sua vita è finita sabato sera su un tagadà delle giostre di Galliate: qualche movimento imprudente da parte dei ragazzi, poi la macchina che fa un movimento anomalo e dà un forte scossone. Ludovica Visciglia è stata sbalzata all'interno, è caduta sbattendo con violenza la testa e il volto. È stata ricoverata nel reparto di rianimazione, le sue condizioni erano molto gravi, i medici hanno tentato a lungo di rianimarla ma non si è più ripresa. Ieri mattina qualcuno ha lasciato un mazzo di fiori accanto alla giostra sulla quale è morta.



DUE INDAGATI

La Procura di Novara ha aperto un'inchiesta e ci sono già le prime iscrizioni al registro degli indagati: il reato ipotizzato è omicidio colposo. L'accusa è a carico del proprietario del tagadà, in quel momento tuttavia a manovrare la macchina era il figlio di diciassette anni. È il secondo indagato e poiché è minorenne toccherà alla Procura dei minori approfondire le sue eventuali responsabilità. Padre e figlio riceveranno un avviso di garanzia e nomineranno dei consulenti che parteciperanno agli accertamenti tecnici. Le indagini dei carabinieri e degli uomini del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambianti di lavoro della Asl hanno ricostruito i momenti cruciali della tragedia, mentre gli agenti della polizia locale hanno ascoltato i tanti testimoni presenti. Le deposizioni sono andate avanti fino a notte fonda. Sulla giostra c'erano circa dieci ragazzi, la maggior parte amici di Ludovica e tutti giovanissimi come lei invitati per festeggiare il compleanno. La serata, dopo una cena con la famiglia, prevedeva l'ingresso alle attrazioni del parco divertimenti e il taglio della torta finale. Quando la compagnia è salita sul tagadà, alle undici di sera, era uno degli ultimi giri prima della chiusura. La struttura è una specie di grosso catino che ruota a forte velocità e durante la rotazione viene inclinato facendo sobbalzare chi è all'interno. Ciò che è successo in quei terribili momenti lo hanno riferito i testimoni agli investigatori. A quanto pare il gruppo di adolescenti si è alzato in piedi, nonostante sia vietato, e il giostraio li ha ammoniti a restare seduti. Poco dopo però la macchina non ha funzionato come avrebbe dovuto: chi era lì racconta di un movimento strano del tagadà, seguito da una forte scossa. Ludovica ha perso l'equilibrio, rotolando all'interno come è accaduto ad altri amici che erano accanto a lei, ma nella caduta ha picchiato la testa e la faccia. Perdeva tanto sangue, i ragazzi a bordo hanno capito subito che la situazione era disperata, hanno gridato chiedendo di fermare la giostra e chiamare i soccorsi. Purtroppo è stato tutto inutile.



SEQUESTRO

Ludovica abitava a Trecate e per festeggiare il compleanno aveva scelto proprio il luna park di San Giuseppe riaperto sabato dopo due anni di stop per il Covid. Le giostre avrebbero dovuto animare Trecate per due settimane, il sindaco Claudiano Di Caprio ha emesso un'ordinanza per chiudere il parco divertimenti. «Una tragedia, non ho parole. Tra l'altro conosciamo bene questi giostrai. Ci fidiamo di loro. Sono ben radicati nel nostro territorio», afferma il primo cittadino. Sotto il profilo amministrativo pare che i documenti della struttura siano in regola, ma per accertare eventuali guasti tecnici la giostra è stata posta sotto sequestro ed è stata disposta una consulenza. Ora è delimitata da un nastro rosso. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, anche questo contribuirà a ricostruire la terribile morte di Ludovica.