Napoli, bombola del gas esplode in casa la notte di Natale: salva intera famiglia

Una tragedia sfiorata, ma per fortuna non consumata. Questa notte, intorno alle 3.30, i carabinieri della compagnia di Caivano e quelli della stazione di Crispano sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco in via Taverna 20 a Cardito dove, secondo quanto emerso dalle prime verifiche sul posto, è esplosa una bombola del gas danneggiando la cucina dell'appartamento al primo piano. Tutti incolumi i residenti, una famiglia di 4 persone.

Indagini sono in corso per chiarire cause dello scoppio, ma l'ipotesi dell'incidente resta la più accreditata. Ritenuto agibile l'appartamento.