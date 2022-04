Napoli, guida la Smart a 12 anni per le vie di Arzano e posta il video choc su Tik Tok. La denuncia: «È il figlio di un criminale»

Alla guida di una Smart per le vie di Arzano, in provincia di Napoli. Fin qui tutto bene, se non fosse che l'automobilista è un bambino di 12 anni. Incurante del pericolo e della gravità del gesto, ha poi postato il video su Tik Tok. Un post che è ovviamente diventato virale, denunciato dal senatore Sandro Ruotolo, appartenente al gruppo Misto.

APPROFONDIMENTI MIANO Foto LE INDAGINI Il figlio del boss ucciso a Napoli NAPOLI Casoria, uomo muore soffocato da mozzarella CASALNUOVO Padre sul trattore travolge e uccide il figlio

«Arzano ancora terra di nessuno - le parole del senatore -. Questa volta a scorrazzare in auto, una smart, a velocità sostenuta per le strade del comune sarebbe il figlio 12enne di una persona legata alla criminalità organizzata locale».

Baby gang, l'incubo nelle città: Milano, Roma e Napoli, violenze e cocaina per i like. ​Le nuove vittime sono le ragazze

Napoli, muore a 37 anni dopo tre interventi di chirurgia estetica in un giorno: aperta inchiesta

Su Tik Tok il video choc

«L'adolescente - continua il politico - guida sicuro infrangendo la legge. Le immagini come è da costume sono state pubblicate sul social Tik Tok e diventate subito virali. Come sottolinea l'ultima relazione semestrale della Dia. "È sempre più frequente l'uso dei social network per condividere messaggi testuali e frammenti audiovisivi espliciti di ispirazione camorristici"»».

«Siamo noi a doverci interrogare - conclude Ruotolo - per non aver saputo garantire un'adolescenza normale a questo ragazzo cresciuto evidentemente nella povertà educativa, nella deprivazione culturale, nello spregio delle regole».