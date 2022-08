Napoli, aliscafo con a bordo 100 passeggeri finisce contro un molo: diversi feriti tra cui una bimba di pochi mesi

Un aliscafo diretto ad Ischia ha impattato contro il molo di San Vincenzo nel porto di Napoli pochi minuti dopo la partenza. Nello scontro secondo quanto si è appreso, diversi passeggeri sono rimasti feriti, ma nessuno in modo grave. Il Città di Forio aveva mollato gli ormeggi al Molo Beverello alle 12.10 diretto ad Ischia Porto, con a bordo 100 passeggeri. Per cause ancora da accertare, mentre si trovava ancora all'interno del porto di Napoli, ha improvvisamente virato verso destra finendo per sbattere contro le banchine del San Vincenzo.

Ferita una bimba

Nell'incidente è rimasta ferita una bambina di pochi mesi, che si trovava a bordo dell' aliscafo che poco fa ha urtato contro il molo San Vincenzo, a Napoli, è stata portata a terra con una motovedetta della Guardia costiera e quindi tasportata in ospedale per accertamenti. Lo si apprende dai soccorritori intervenuti sul posto.

