Ostia, affonda barca: 3 pescatori in salvo. Il recupero da parte dei sommozzatori

Un natante di circa 6 metri è colato a picco ieri mattina davanti alle acque di mare antistanti lo stabilimento della Lega Navale di Ostia. I tre pescatori sportivi a bordo sono stati tempestivamente recuperati dall'unità navale della Capitaneria di porto, della sede distaccata di Ostia, e dai gommoni della Lega Navale. Uscita dal canale dei pescatori, la pilotina da diporto Sea4 ha iniziato a imbarcare acqua a causa della perdita del tappo dello scafo che ha provocato l'affondamento nel giro di pochi minuti. L'allarme ha coinvolto anche le motovedette della Guardia costiera di Fiumicino che a sirene spiegate sono uscite dal porto-canale per raggiungere il punto dove registrato l'incidente. «Dopo la verifica che i tre occupanti del natante erano in buona salute precisa il comandante della Capitaneria, Giuseppe Strano - le unità della Guardia costiera hanno accertato l'assenza di inquinamento e segnalato il luogo dell'affondamento. Considerato che la prua dell'unità, inabissatasi verticalmente, si trovava a poca distanza dalla superficie è stato collocato un segnale galleggiante e diramato un avviso urgente ai naviganti.

Il proprietario del natante è stato diffidato ad adottare misure urgenti per prevenire l'inquinamento, a seguito della perdita del carburante, e al tempestivo avvio delle attività di recupero del relitto». Infatti, nelle prime ore del pomeriggio, sul posto è arrivato il pontone Squalo, della società M.T.M. Service di Fiumicino specializzato in questo tipo di recuperi, che nel giro di un paio di ore ha sollevato dal fondale sabbioso lo scafo. Grazie all'ausilio dei sommozzatori è stato possibile agganciare i tiranti al natante e con l'ausilio di pompe svuotare il guscio durante le operazioni di sollevamento fino a portarlo di nuovo a galleggiare. «Un'operazione di recupero complessa precisa Pierluigi Caponetto della società M.T.M. Service ma abbastanza rapida grazie all'esperienza e alla professionalità dell'equipaggio e dei sommozzatori che hanno consentito di consegnare l'imbarcazione senza alcun danno. Ringrazio per il supporto il personale della Capitaneria di porto».

