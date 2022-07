Porto Cervo, barca finisce sugli scogli: un morto e 6 persone ferite, due in gravissime condizioni

Un morto e sei feriti. È questo il bilancio del tragico incidente avvenuto oggi a Porto Cervo, in Sardegna, quando uno yacht di 21 metri è finito sugli scogli al largo della nota località della Costa Smeralda. La vittima è un uomo di 60 anni di nazionalità straniera, forse l'armatore della barca. Stando alle prime ricostruzioni, l'impatto sarebbe stato violentissimo tanto da attirare l'attenzione delle imbarcazioni vicine. L'uomo è stato recuperato vivo, ma incosciente, dagli uomini della guardia costiera di Olbia e Porto Cervo, ma è morto subito dopo i soccorsi.

A bordo in tutto 7 persone, compresa la vittima. Gli alti 6 feriti sono stati sbarcati a Porto Cervo e assistiti sul posto dai medici del 118 di Arzachena e Porto Cervo. Due sono in gravi condizioni e sono stati trasferiti in ospedale con codice rosso.

L'incidente

Secondo le prime informazioni, l'incidente, che è avvenuto intorno alle 20.40 mentre il gruppo navigava davanti alle isole li Nibani, potrebbe essere stato causato dalla manovra improvvisa del comandante dello yacht per evitare la collisione con un'altra imbarcazione. Il 21 metri è semiaffondato e il relitto è già stato recuperato e trainato dai rimorchiatori fino allo scalo a Porto Cervo.