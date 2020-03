Sparatoria a Napoli, uomo ferito a colpi di pistola tra la folla

Colpi di pistola questa mattina a Fuorigrotta a Napoli: un uomo è stato ferito in una sparatoria in via Terracina, nei pressi del Parco Angela, poco prima dell'incrocio con via Caravaggio.

Portato in ambulanza all'ospedale San Paolo, il 43enne non è in pericolo di vita ma ha riportato ferite di arma da fuoco al torace e alla coscia sinistra. Sul posto i carabinieri per le indagini e la ricostruzione della dinamica.

Ultimo aggiornamento: 10:44

